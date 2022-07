Aude : la propriétaire d'une maison squattée expulse elle-même les occupants

Près de Carcassonne, dans l'Aude, Maria a décidé d'expulser de force ses locataires, qui ne paient plus le loyer. L'affaire a été portée devant la justice.

Excédée par ses locataires, qui occupent sa maison sans régler le loyer depuis plusieurs mois, Maria, propriétaire d'un logement situé à Carcassonne (Aude), a décidé d'utiliser la force. Auprès de CNEWS, elle explique avoir profité de leur départ en vacances pour entrer et changer les serrures.

«J'ai vidé la maison, entièrement, raconte-t-elle. Et quand ils sont rentrés de congés, ils ont appelé la police. Ils ont fait un constat d'huissier, j'ai été convoquée et on est en pleine procédure».

Une «justice privée inacceptable»

Avant de prendre cette décision, Maria dit avoir fait «un calcul». «J'ai pensé à la trêve hivernale, j'ai pensé à ce qui allait se passer derrière, à l'argent que j'allais perdre surtout. Parce que ça fait déjà 5 mois qui c'est moi qui comble le crédit et eux ne me payent pas. Je me suis dit "je vais me retrouver à plus de 20.000€". Je n'étais pas prête à les perdre».

Mais, face à la justice, ce calcul pourrait ne pas s'avérer gagnant. Si le vol par effraction est reconnu, Maria encourt en effet jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100.000€ d'amende.

Pour l'avocate des locataires, Me Dounia Hamchouch, ce sont bien ses clients qui sont victimes dans cette affaire. Elle juge le comportement de la propriétaire «inacceptable» et estime qu'il relève d'une «justice privée qui n'a pas sa place en France».