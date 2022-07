Japon : le meurtrier de sept personnes en 2008 exécuté par pendaison

C'est à Tokyo, la capitale du Japon, que l'auteur d'un massacre ayant coûté la vie à sept personnes en 2008 a été pendu. Tomohiro Kato a été exécuté ce mardi, quatorze ans après les faits, a annoncé le ministère de la Justice nippon.

Une peine rare. Agé de 25 ans au moment des faits, Tomohiro Kato avait délibérément foncé dans la foule dans les rues d'Akihabara, quartier de l'électronique à Tokyo, au volant d'un camion de 2 tonnes. Il avait ensuite décidé de sortir de son véhicule, armé d'un couteau, poignardant au hasard et faisant 7 victimes sur son passage, ainsi que 10 blessés.

Exécuté par pendaison ce mardi 26 juillet, le meurtrier avait déclaré à la police, lors de son arrestation, qu'il était «fatigué de vivre» et qu'il était venu «pour tuer, n'importe qui», a déclaré le ministre de la Justice, Yoshihisa Furukawa, lors d'une conférence de presse à Tokyo. Il a précisé que son acte avait été le résultat de «préparatifs méticuleux» et qu'il avait montré «une intention délibérée de tuer».

Un geste prémédité

Tomohiro Kato venait d'apprendre que son contrat de travail allait s'arrêter. Fils d'un banquier, il s'était dirigé vers une filière professionnelle dans l'automobile. Logé par son employeur, il était terrorisé par l'idée de devenir un sans domicile fixe.

Par ailleurs, une jeune femme avec laquelle il communiquait sur Internet avait arrêté de lui répondre brutalement, alors qu'il venait de lui envoyer sa photo. Sur différents forums, il s'était mis à écrire des messages alarmants, quelques semaines seulement avant le massacre : «Je vais précipiter mon véhicule sur la foule et s'il devient inutile, j'utiliserai un couteau».

Peu de temps après, il adressait ses excuses à chauffeur de taxi qu'il avait blessé, puis publiquement au tribunal lors de son procès. À la suite de ce crime, les autorités ont interdit la possession de poignards à double tranchant dont la lame dépasse 5,5 centimètres.

Si 109 Etats ont aboli la peine de mort aujourd'hui, 54 pays l'appliquent toujours. La Chine et les Etats-Unis restent parmi les derniers pays les plus industrialisés à l'appliquer régulièrement, alors que 7 États comme la Tunisie ou la Tanzanie ne conservent la peine de mort que pour des crimes commis en temps de guerre et pour des crimes contre l'humanité. Vingt-cinq autres États sont considérés comme abolitionnistes en pratique, car n'ayant procédés à aucune exécution ces dix dernières années.