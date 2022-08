Féminicide : Une jeune femme découverte assassinée à coups de couteau, un homme se défenestre

Une jeune femme, le corps lacéré de coups de couteau, a été découverte mercredi après l'intervention des pompiers qui se portaient au secours d'un homme tombé du 2e étage d'un immeuble de Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), a-t-on appris de source policière. La piste d'un féminicide est envisagée.

La thèse du féminicide suivi de la tentative de suicide de l'auteur présumé est privilégiée, même si toutes les pistes restent ouvertes à ce stade des investigations, selon la même source.

Vers 1h50 dans la nuit de mardi à mercredi, un témoin a fait appel aux pompiers pour signaler qu'un jeune homme venait de chuter d'un immeuble. Grièvement blessé, l'individu âgé de 25 ans a été évacué en état d'urgence absolue par hélicoptère au centre hospitalier Pellegrin de Bordeaux.

A l'arrivée des secours et des fonctionnaires de police, la porte d'entrée de l'immeuble était verrouillée. Les pompiers ont accédé à l'appartement du second étage via la grande échelle.

Après inspection du logement, le corps d'une jeune fille de 22 ans a été découvert sans vie gisant sur un lit, lacéré de plusieurs coups de couteau. Il s'agit de la compagne de la victime de la défenestration. Une enquête criminelle a été ouverte, confiée à l'antenne agenaise du SRPJ.

Originaire des Bouches-du-Rhône, le couple décrit comme sans histoires par les voisins, s'était installé dans ce logement il y a deux mois. La jeune femme était serveuse et son compagnon cuisinier pour le compte d'un grand hôtel restaurant du Villeneuvois.