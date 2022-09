États-Unis : un homme dans le coma après avoir été piqué 20.000 fois par des abeilles tueuses

Aux États-Unis, un homme âgé d’une vingtaine d’années s’est retrouvé dans le coma après avoir été piqué par plus de 20.000 abeilles tueuses connues pour être particulièrement agressives.

Mardi soir, Austin Bellamy restait sous respirateur artificiel et était plongé dans un coma volontairement provoqué au centre médical de l'université de Cincinnati, dans l'Ohio (nord), selon la chaîne de télévision locale Fox 19.

Austin Bellamy is fighting for his life at the University of Cincinnati Medical Center after being stung 20,000 times by bees >> https://t.co/hAee0oE3M0 pic.twitter.com/AyYlcelINx

— FOX19 NOW (@FOX19) August 31, 2022