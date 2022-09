Incendie en Gironde : le feu n'a pas progressé dans la nuit

Un nouvel incendie potentiellement criminel s'est déclaré lundi en Gironde, à Saumos. Il est toujours en cours ce jeudi matin, il a déjà brûlé environ 3.700 hectares et conduit à l'évacuation de 1.840 personnes.

L'incendie qui s'est déclaré lundi en Gironde, dans la commune de Saumos, et a déjà ravagé plus de 3.700 hectares de végétation et de forêt, «n'a pas progressé» dans la nuit de mercredi à jeudi, a indiqué la préfecture.

«Le feu n'a pas progressé. Aucune nouvelle surface brûlée. Aucune nouvelle évacuation» peut-on lire dans un tweet publié dans la matinée par la Préfète de la Nouvelle Aquitaine, Fabienne Buccio.

Incendie #Saumos



Le feu n'a pas progressé. Aucune nouvelle surface brûlée. Aucune nouvelle évacuation



L'action des #pompiers a permis de défendre des points sensibles toute la nuit. Elle se poursuit sur tous les fronts. D'importants moyens terrestres et aériens sont mobilisés pic.twitter.com/XvZwt6hbe0 — Préfète de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde (@PrefAquitaine33) September 15, 2022

Les pompiers sont mobilisés depuis lundi pour contenir cet incendie, au cœur de la Gironde déjà touchée cet été.

1.840 habitants ont été évacués

Au total, 1.840 habitants ont été évacués dans les communes de Saumos et de Saint-Hélène, dans cette zone sud du Médoc entre la station balnéaire de Lacanau, sur la côte Atlantique, et l'agglomération bordelaise.

Les pompiers de Gironde luttent depuis lundi après-midi contre cet incendie.

D'après Météo-France, le département a connu lundi des températures très élevées, avec un record mensuel enregistré à Bordeaux, à 37,5 degrés. Du jamais vu en septembre depuis 1987.

Le sous-préfet de Lesparre-Médoc, Fabrice Thibier, avait évoqué lundi soir souligné cette «météo défavorable», décrivant «un air chaud et sec», «un vent tournant» et «une surface de feu difficile à maîtriser, même si les pompiers ont pu créer des points d'appui».

Pour lutter contre les flammes, les pompiers ont reçu des renforts des départements voisins et d’autres régions, portant le nombre de soldats du feu mobilisés à 900. Ceux-ci sont appuyés par 200 véhicules ainsi que des moyens aériens, à savoir trois Canadair, deux Dash et deux hélicoptères bombardiers d’eau.

Ce nouveau sinistre intervient alors que la Gironde a déjà été touchée par des incendies majeurs cet été. Au total, près de 30.000 hectares ont brûlés, notamment à La Teste-de-Buch et à Landiras.