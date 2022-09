Loire : un père en garde à vue, soupçonné d’avoir défenestré ses deux fillettes

Ce vendredi, un homme de 23 ans a été placé en garde à vue, après que ses deux petites filles, âgées de 2 et 4 ans, ont été défenestrées d’un immeuble de Chambon-Feugerolles (Loire). La plus jeune est décédée, tandis que l’autre est entre la vie et la mort, a indiqué le parquet de Saint-Etienne.

C’est un véritable drame qui s’est produit dans la petite commune du Chambon-Feugerolles. Ce vendredi, aux alentours de 10h du matin, les pompiers ont été appelés par des témoins, ayant assisté à la défenestration de deux petites filles, âgées de seulement 2 et 4 ans.

Transportées au CHU de Saint-Etienne avec un pronostic vital engagé, la plus jeune enfant est finalement décédée des suites de ses blessures.

«Les médecins tentent de sauver sa sœur de 4 ans qui a été admise dans un état très grave dans un hôpital lyonnais», a indiqué le procureur, David Charmatz.

Le père se trouvait seul dans le domicile

Selon une source proche du dossier, ces dernières ont chuté d’une fenêtre de leur appartement, situé au quatrième étage de l’immeuble. Leur père de 23 ans, se trouvait seul dans le domicile familial, tandis que la mère était absente. Il a été placé en garde-à-vue au commissariat de Firminy.

Après s’être rendu sur les lieux du drame, le parquet stéphanois a fait savoir que l’enquête sera requalifiée pour «meurtre et tentative de meurtre sur mineures de moins de 15 ans».