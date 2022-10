Haut-Rhin : un homme grièvement blessé en tentant de mettre fin à une altercation entre un homme et sa compagne

Vendredi 7 octobre au soir, un homme s’est retrouvé gravement blessé par balles après s’être interposé dans une altercation entre un homme et sa femme, à Colmar (Haut-Rhin). Le tireur est toujours recherché.

Une soirée qui vire au drame. Vendredi 7 octobre, aux alentours de 2h du matin, une altercation s’est produite entre une femme et son conjoint devant un bar karaoké, situé dans la zone industrielle de la ville de Colmar.

Plusieurs personnes ont alors tenté de s’interposer, mais l’homme aurait sorti une arme de poing. Il aurait alors tiré trois coups de feu, blessant un autre homme, avant de prendre la fuite, comme l’a rapporté France Bleu.

Touchée de deux balles au niveau du torse, la victime a été grièvement blessée en s'interposant et a été conduite à l’hôpital pour y être opérée d’urgence. Le gérant du bar karaoké n’a pas non plus été épargné puisqu’il a été légèrement blessé à la jambe.

Pour le moment, les raisons de cet accès de violence restent encore inconnues et l’auteur présumé des faits était toujours recherché ce dimanche. Pour sa part, le parquet de Colmar a ouvert une enquête.