Corrèze : un homme en garde à vue après la disparition samedi d'une jeune femme

Justine Vayrac, 20 ans, n’a pas donné signe de vie depuis ce dimanche 23 octobre après avoir rejoint ses amis dans une boîte de nuit à Brive-la-Gaillarde (Corrèze). Sur la demande du parquet, la police a lancé un avis de recherche et un homme a été placé ce mardi en garde à vue.

Une disparition inquiètante. Ce mardi, un homme a été placé en garde à vue, trois jours après la disparition d'une femme de 20 ans près d'une discothèque de Brive-la-Gaillarde, dans le cadre d'une enquête pour enlèvement et séquestration, a indiqué la procureure de la République. Justine Vayrac n'a plus été vue depuis dimanche matin, vers 04h00, près de la boîte de nuit «La Charrette» où elle passait la soirée, a expliqué la procureure Emilie Abrantes dans un communiqué.

Communiqué de presse : disparition de Justine VAYRAC le 23 octobre 2022 à BRIVE pic.twitter.com/PqgoDviCga — PR_Brive-la-Gaillarde (@PR_Brive) October 25, 2022

D'après des témoins, la jeune femme, qui réside à Tauriac (Lot), à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Brive, «aurait été aperçue pour la dernière fois en compagnie d'un jeune homme», près de la discothèque, «alors qu'elle était sortie pour s'aérer quelques temps», poursuit la magistrate.

Cet homme, qui «serait une connaissance amicale rencontrée quelques fois au sein de la boîte de nuit», a été placé ce mardi matin en garde à vue «afin de vérifier les éléments de chronologie et de recouper les différents éléments recueillis à ce stade».

Le véhicule de la jeune femme a été retrouvé près de la discothèque, «ouvert et contenant des effets personnels». Des recherches ont été effectuées lundi soir par des équipes cynophiles, sans succès, selon la procureure.

L'avis de recherche diffusé par la police indique que la jeune femme a des cheveux châtains mi-longs et lisses, des yeux clairs et mesure 1,65 m et qu'au moment de sa disparition, elle portait une robe rose pastel et des baskets blanches de marque Converse.