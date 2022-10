Eure : un gendarme tué et sept blessés après un accident sur l’autoroute A13

Lors d'une interpellation sur une bande d’arrêt d’urgence située sur l’autoroute A13 à hauteur de Pont-Audemer (Eure), un gendarme a été mortellement percuté par un poids-lourd ce mardi. Sept autres personnes ont été blessées dans cet accident dont trois collègues du gendarme.

La gendarmerie endeuillée à la suite d’un carambolage sur l’autoroute A13. Ce mardi, vers 3h du matin, des gendarmes procédant à une interpellation dans un véhicule stationné sur la bande d’arrêt d’urgence ont été percutés par un camion. L’accident, qui s’est produit au point kilométrique 154 dans le sens Paris-Caen, a coûté la vie à l'un des fonctionnaires et blessé sept personnes au total.

D’après les secours présents sur place et dont les déclarations ont été relayées par le Parisien, «un poids lourd de 44 tonnes a percuté deux véhicules de gendarmerie, une voiture civile et une dépanneuse» présente pour récupérer la voiture des personnes interpellées. Au total, près d’une trentaine de sapeurs-pompiers, deux équipes médicales et la gendarmerie ont été mobilisés sur cet accident. Afin de faciliter l’intervention des secouristes, la fermeture temporaire du secteur concerné sur l’A13 a été mise en place dans la nuit.

#Alerte Trafic :[Début] #A13 Paris>Caen #Coupure d'axe suite à accident au PR 154. La sortie est obligatoire au niveau de l'échangeur A13/A131. écoutez Sanef 107.7 pic.twitter.com/pCByN608qg — Sanef 107.7 (@sanef_1077) October 25, 2022

Selon Actu.fr, le militaire de 41 ans touché lors du carambolage avait d'abord été transporté en urgence absolue par hélicoptère vers le CHU de Rouen avant de décéder.

Dans un communique le SDIS29 (Service départemental d'incendie et de secours) a précisé de son côté qu’il y avait également chez les gendarmes 1 blessé grave et deux légers.

L’agent de la société d’autoroute a été aussi blessé légèrement Le conducteur du poids lourd est lui aussi blessé légèrement. Les deux jeunes présents dans la voiture qui subissaient cette intervention sont eux aussi blessés légèrement.

Gérald Darmanin adresse ses condoléances

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a tenu à adresser sur Twitter ses condoléances à la famille et aux camarades des quatre gendarmes touchés par cet accident. Il a notamment précisé que cette opération de police intervenait dans le cadre d’une «interpellation de trafiquants de drogue dans l’Eure».

Cette nuit, lors de l’interpellation de trafiquants de drogue dans l’Eure, 4 gendarmes ont été percutés par un camion.



L’un d’entre eux est décédé. J’adresse mes condoléances à sa famille et à ses camarades. Plein soutien aux trois gendarmes blessés dont un très grièvement. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 25, 2022

Sur le même réseau social, la Gendarmerie nationale a aussi apporté son «total soutien» à la famille et aux proches des militaires touchés, notamment pour le gendarme de la Section de Recherche (SR) de Rennes (Ille-et-Vilaine).

#Eure Douleur et émotion à la suite du décès en mission de notre camarade de la SR de Rennes lors d’un accident de la circulation intervenu après une opération judiciaire. Trois autres gendarmes ont été blessés. Total soutien à leurs familles et à leurs proches #vousProtéger — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) October 25, 2022

Le parquet d’Evreux (Eure) va ouvrir une enquête et donner plus de précisions sur cette dernière dans le courant de la journée.