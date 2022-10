Nice : il agresse un homme à scooter et l'oblige à le ramener chez lui

Un individu a agressé, ce dimanche 23 octobre à Nice, un homme à scooter en le rouant de coups pour l'obliger ensuite à le ramener chez lui à bord du deux-roues. L'assaillant présumé a été placé en garde à vue.

Tout a commencé avenue Robert-Schuman en début de soirée, lorsqu’un homme, âgé de 21 ans, a demandé une cigarette à un autre homme, stationnant avec son scooter.

Ce dernier a refusé, déchaînant une colère fulgurante chez l’agresseur présumé, qui l’empoigne alors et le frappe à de nombreuses reprises au visage et à l’abdomen, selon nos confrères du Figaro.

La victime, âgée de 19 ans, est par la suite contrainte de reprendre son deux-roues et de conduire chez lui l’individu. Pris de panique, le jeune homme s’exécute immédiatement et part avec lui sur le scooter. Heureusement, la police intercepte les deux hommes sur la route.

Le suspect a été placé en garde à vue et a écopé d’un outrage à agent, en plus du vol sous la menace et de l’agression de la victime.