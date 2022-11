Grenoble : ouverture d'une enquête après le meurtre d'un sexagénaire

Un sexagénaire a été retrouvé mort, ce vendredi 18 novembre, dans les rues de Grenoble (Isère).

Un homme de 68 ans a été tué par balles dans la soirée du vendredi 18 novembre dans une rue de Grenoble (Isère), a indiqué le parquet de la ville, évoquant la piste d'une altercation. «Une altercation», «suivie de coups de feu», «aurait eu lieu entre deux hommes» qui sortaient d'une brasserie d'un quartier situé à l'ouest de la ville iséroise, aux alentours de 22h vendredi, a rapporté à la presse le procureur de la République de Grenoble Éric Vaillant.

La victime était connue par les services de police

«Un homme de 68 ans de nationalité tunisienne a été retrouvé mort sur le trottoir, devant l'établissement (...) après avoir subi des tirs par arme à feu», a-t-il ensuite précisé, sans donner plus de détails. Selon France Bleu Isère, un individu lui a tiré dessus au niveau du thorax et du dos devant un bar de la rue Ampère dans le quartier Bouchayer-Viallet. Les sapeurs-pompiers et une équipe du Samu ont tenté de réanimer la victime. D'après les informations du Bien Public, la victime était connue des services de police pour des délits relativement anciens.

Une enquête a été ouverte et confiée au service de police judiciaire de Grenoble et une autopsie est programmée lundi matin. La thèse d’un règlement de comptes sur fond de trafic ne semble pas, à ce stade, privilégiée par les enquêteurs.