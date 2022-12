Disparition inquiétante à Valenciennes : les proches de Maxime Pluchard toujours sans nouvelles

Disparu dans la nuit du 3 au 4 décembre à Valenciennes (Nord), Maxime Pluchard, 24 ans, est toujours introuvable, malgré un élan de solidarité pour retrouver sa trace.

Ils sont plus de 7.000 sur Facebook à scruter chaque élément permettant de retrouver la trace de Maxime Pluchard. Depuis la nuit du 3 au 4 décembre, et une sortie à l’Opéra Bar, à Valenciennes, le jeune homme de 24 ans n’a plus donné aucun signe de vie à personne.

«Nous avons regardé tous les messages et rencontré les personnes susceptibles de l’avoir vu pour la dernière fois», témoigne auprès de CNEWS Kelly, à l’initiative du groupe de recherches sur Facebook. «Aujourd’hui, il n’y a plus de témoignages».

Mais malgré les jours qui passent, la solidarité est toujours présente. En effet, «il y a toujours des personnes sur le coup pour aller explorer certains endroits», assure la jeune femme.

Une enquête de police toujours en cours

Pour rappel, Maxime Pluchard a été vu pour la dernière fois dans la nuit du 3 au 4 décembre dernier. En soirée avec un ami à l’Opéra Bar, à Valenciennes, il a été «sorti par les videurs».

Le jeune homme a ensuite été aperçu pour la dernière fois à proximité de l’arrêt de tramway Nungesser, aux alentours de 3h du matin. Son téléphone a par la suite été retrouvé abandonné.

Une enquête de police est toujours en cours afin de le retrouver. Ce mercredi, des plongeurs sont actuellement en train d’explorer le canal de l’Escaut, selon des informations de L’Observateur. Un important dispositif humain et matériel a été déployé pour mener à bien ces recherches.

Toute personne susceptible d’avoir des informations est priée de contacter le commissariat de Valenciennes au 03 27 28 28 28.