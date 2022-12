États-Unis : le rappeur Theophilus London porté disparu

Le rappeur américain Theophilus London a été porté disparu par sa famille auprès de la police de Los Angeles, ce mercredi 28 décembre.

Sa famille est sans nouvelle depuis des mois. Le rappeur américain Theophilus London, originaire de Trinité-et-Tobago, a été porté disparu ce mercredi auprès de la police de Los Angeles.

D'après le site Variety, sa famille n'aurait plus de nouvelles de l'artiste de 35 ans depuis juillet dernier.

Ses proches ont d'ailleurs partagé un communiqué dans l'espoir de le retrouver. Son cousin, Mikhail Noel, a relayé le message sur son compte Instagram, invitant ceux qui auraient des informations à entrer en contact avec lui, ou avec la police de Los Angeles.

Selon le communiqué de LAPD, relayé par CNN, Theophilus London aurait «été vu pour la dernière fois le 15 octobre dernier, à la mi-journée, dans le quartier de Skid Row de Los Angeles», qui concentre notamment une importante communauté de sans-abris.

Theophilus London a collaboré avec de nombreux rappeurs tels que Travis Scott, Tame Impala ou encore la chanteuse Ellie Goulding, et tire son plus grand succès d'un featuring avec Kanye West, nommé All Day, récompensé en 2016 par deux nominations aux Grammy Awards.