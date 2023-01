Ain : un pompier volontaire en garde à vue après avoir fait un canular à ses collègues le soir du Nouvel an

Un pompier volontaire de l'Ain était en garde à vue ce lundi 2 janvier. Il est soupçonné d'être l'auteur d'un canular le soir du réveillon du Nouvel an ayant conduit à la mobilisation d'importants moyens de secours.

De très mauvais goût. Un homme, pompier volontaire, a été interpellé ce dimanche 1er janvier après avoir monté un canular le jour du Réveillon.

Selon les gendarmes, l'origine de l'affaire remonte à samedi soir, lorsque les pompiers locaux ont été alertés de la chute, depuis une falaise, de deux randonneurs dans le massif du Reculet, à Thoiry (Ain).

Des opérations de recherches avaient été aussitôt lancées, jusqu'à 2h du matin dans la nuit de samedi à dimanche, puis toute la matinée du dimanche.

Un massif fouillé de fond en comble

Un hélicoptère de la Sécurité civile de Haute-Savoie, des secouristes du Grimp (Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux) et des gendarmes, notamment du PGHM (peloton de gendarmerie de haute montagne), ont ainsi été mobilisés pour ratisser le terrain, en vain.

Petit à petit, l'idée d'un canular fait son chemin dans l'esprit des gendarmes. Lundi, le parquet de Bourg-en-Bresse, a indiqué qu'un homme, soupçonné d'en être l'auteur, a été placé en garde à vue à la brigade de Thoiry.

De source proche du dossier, l'auteur de cette très mauvaise blague est un pompier volontaire.

Une enquête a été ouverte et le parquet devrait donner d'ici à la fin de journée plus d'éléments sur cette affaire. D'après le code pénal, l'homme encourt jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende.