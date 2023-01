Alpes-de-Haute-Provence : une skieuse décède dans une avalanche au col de Larche

Une avalanche s’est produite ce lundi 9 janvier à midi dans le secteur du col de Larche, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Une skieuse est morte, deux autres sont blessées.

La sortie a viré au drame. Une skieuse a trouvé la mort ce lundi 9 janvier dans le secteur du col de Larche, dans les Alpes-de-Haute-Provence, après avoir été emportée par une avalanche survenue à 12h10. Elle faisait partie d’un groupe de huit personnes, selon nos informations, pratiquant le ski de randonnée hors-piste, a précisé la préfecture.

Un important dispositif de secours a immédiatement été déployé, une fois l’alerte lancée. Deux hélicoptères, une équipe cynophile, trente sapeurs-pompiers, vingt militaires et un médecin sont intervenus.

Sous quatre mètres de neige

Ils ont permis de retrouver cinq skieurs sains et saufs. Deux femmes se trouvaient en état de choc hypothermique. Elles ont été prises en charge. Une autre femme, âgée de 53 ans, est donc malheureusement décédée. Elle se trouvait sous quatre mètres de neige.

La préfecture a rappelé que le département des Alpes-de-Haute-Provence se trouve en vigilance jaune avalanche de niveau 3 sur 5, sur le massif de l’Ubaye et du Haute-Verdon. Elle a recommandé de respecter «la plus grande prudence lors des randonnées en montagne et de ne pratiquer sous aucun prétexte le ski hors-piste».

Une enquête judiciaire a été ouverte.