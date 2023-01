Finistère : des milliers de sardines retrouvées échouées sur une plage, Sea Sheperd porte plainte

Pour une raison qui restait encore à déterminer ce mercredi 1 1 janvier, des milliers de sardines ont été retrouvées la veille échouées sur une plage située dans la baie de Douarnenez (Finistère).

Un épais mystère. Des milliers de sardines ont été retrouvées échouées mardi matin, jonchant la plage de Pentrez, située à Plomodiern, dans la baie de Douarnenez (Finistère). Pour l'heure, ce phénomène spectaculaire reste inexpliqué.

Parmi les hypothèses privilégiées, les spécialistes évoquent la piste d'une surmortalité dont la cause resterait à identifier, ou d'«un échouage lié à la pêche» (filet percé, avarie sur un navire etc...), comme l'explique France Bleu.

Les conclusions des analyses menées sur les sardines permettront d'en savoir davantage dans les prochains jours.

Nous déposons plainte contre X pour suspicion de rejets en mer. A noter qu’il s’agit là de milliers d’individus, d’animaux et non de « tonnes » de marchandise. Cessons de consider l’océan comme lieu de stockage ! C’est un milieu vivant. https://t.co/eQj3qrWT8v

— Sea Shepherd France (@SeaShepherdFran) January 11, 2023