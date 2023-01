Eure-et-Loir : un jeune couple écroué après avoir tué et enterré un homme de 49 ans

Un jeune homme et sa concubine ont été mis en examen, puis écroués jeudi 19 janvier. Le jeune couple âgé de 25 et 30 ans est soupçonné du meurtre d’un homme de 49 ans, qui a été retrouvé enterré près de Châteaudun (Eure-et-Loir).

Le parquet de Chartres a annoncé vendredi 20 janvier la mise en examen et l’emprisonnement d’un jeune couple âgé de 25 et 30 ans. Les deux jeunes gens sont soupçonnés d’avoir tué puis enterré un homme de 49 ans.

«L'homme et sa concubine ont été déférés jeudi 19 janvier 2023 et mis en examen pour meurtre, arrestation, enlèvement, détention et séquestration avec libération après le septième jour (...) et dégradations volontaires par incendie», a annoncé Frédéric Chevallier, procureur de la République à Chartres, vendredi à l’AFP.

La victime vivait dans le village de Beauvilliers (Eure-et-Loir), et son entourage n’avait plus aucune nouvelle depuis la fin du mois de décembre. L’enquête a rapidement permis d’avancer l’hypothèse de «menaces de morts, de conflits, et violences et de rivalité amoureuse» entre la victime et le jeune homme écroué.

Le procureur de Chartres a ainsi révélé que la concubine emprisonnée avait entretenu «des relations intimes avec l’homme disparu». Lors de son témoignage la jeune femme a affirmé que l’homme de 49 ans l’avait retenue dans son appartement situé à Chartres, le week-end du 24 au 25 décembre 2022, et qu’il lui avait fait subir des violences sexuelles.

L’homme tué à coups de marteau sur la tête

C’est en apprenant les faits que le jeune compagnon aurait cherché à affronter l’homme de 49 ans, donnant ainsi lieu à une bagarre dans l’appartement de la jeune femme, vendredi 30 décembre.

Le mis en cause a reconnu avoir tué le quadragénaire à coups de marteau sur la tête. Le jeune homme a aussi affirmé avoir utilisé la carte bleue de sa victime pour l’achat d’une bêche destinée à enfouir son corps à Lutz-en-Dunois.

Le véhicule de la victime a été retrouvé calciné jeudi 5 décembre, près de Châteaudun. C’est grâce à l'exploitation de la téléphonie et des images de vidéosurveillance que les gendarmes ont pu découvrir que le téléphone et la voiture de la suspecte se trouvaient au même endroit deux jours avant.