Payé par la Russie pour espionner, un ex-gardien d’ambassade britannique condamné

Une condamnation de treize ans et deux mois de prison. Telle est la peine à laquelle a été condamné ce vendredi David Ballantyne Smith. Agé de 58 ans, ce Britannique a été reconnu coupable d'avoir espionné l'ambassade de son pays à Berlin (Allemagne) pour le compte de la Russie alors qu'il y travaillait comme gardien.

A British embassy security officer has been jailed for more than 13 years after admitting spying for Russia because he supports President Putin’s war in Ukraine https://t.co/7IgSlVGcro

— The Times and The Sunday Times (@thetimes) February 17, 2023