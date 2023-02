Professeure tuée à Saint-Jean-de-Luz : l'élève en garde à vue, enquête ouverte pour assassinat

Une professeure d'espagnol a été mortellement poignardée mercredi 22 février, au lycée privé Saint Thomas d'Aquin, situé à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques). Un élève de l'établissement a été interpellé et une enquête a été ouverte pour assassinat.

Un établissement dans la terreur. Dans la matinée du mercredi 22 février, une professeure d'espagnol a été poignardée par un élève de seconde qui l'a poignardé au sein du lycée Saint Thomas d'Aquin, à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques). L'enseignante est décédée et l'élève a été interpellé. Les secours sont sur place, et les élèves ont été confinés pendant une heure et demie dans l'établissement.

C'est peu avant 10h qu'un adolescent de 16 ans est passé à l'acte, contre l'enseignante de 52 ans, dans le lycée réputé du Pays-Basque. La police a interpellé l'élève, qui serait sujet à des problèmes psychiatriques et aurait déclaré avoir été «possédé» au moment des faits. Il a été placé en garde à vue et une enquête pour assassinat a été ouverte.

La police judiciaire de Bordeaux a été saisie. La police, le préfet du département, le procureur de Bayonne et la rectrice de l'académie se rendent sur place, selon un communiqué de la préfecture.

«Un drame d’une exceptionnelle gravité (...), un jour triste pour l’Éducation nationale», s'est ému le ministre de l'Education nationale Pap Ndiaye qui s'est rendu sur place dans l'après-midi. «C'est un établissement très calme et réputé pour son sérieux ainsi que la sérenité de son climat scolaire», a-t-il ajouté.

La sénatrice et le procureur des Pyrénées-Atlantique ont également témoigné de leur soutien à la victime sur le réseau social, la première condamnant «un acte de violence».