Pyrénées-Atlantiques : interpellé par les policiers machette à la main, un SDF dit être «agent du FBI» et «chevalier du soleil»

Deux hommes ont été interpellés et placés en garde à vue dans la nuit de lundi 5 à mardi 6 février à Bidart, dans les Pyrénées-Atlantiques. L'un d'eux, un SDF muni d’une machette au moment de son interpellation, a expliqué être «chevalier du soleil» et «agent du FBI». Il a été amené à l’hôpital psychiatrique.

Un délire complet. Dans la nuit de lundi 5 au mardi 6 février, une patrouille de fonctionnaires a aperçu des ombres près de l’office de tourisme de Bidart, dans les Pyrénées-Atlantiques. En s’approchant, les policiers ont découvert deux hommes qui tentaient de se cacher dans l’ascenseur réservé aux personnes handicapées.

Les deux individus ont été interpellés et placés en garde à vue, a fait savoir France Bleu Pays-basque. Bien que le premier soit rapidement relâché, le deuxième, lui, a tenu des propos incohérants et était muni d’une machette de 80 cm lors de son arrestation.

Les forces de l’ordre découvrent alors qu’il s’agit d’un SDF âgé de 30 ans et originaire du Doubs. Durant sa garde à vue, l’homme expliquait être un «chevalier du soleil» et un personnage à «haut potentiel, lanceur d’alerte et agent du FBI». Et comme cela ne suffisait pas, le trentenaire a précisé «qu’il n’y en a qu’un sur un million comme lui».

À la suite de ces propos mégalomaniaques, un diagnostic a été effectué. Selon les experts psychiatriques, l’individu est «en décalage avec la réalité». Le SDF a finalement été placé sous contrainte dans un hôpital psychiatrique.