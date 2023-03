Mort de Leslie et Kevin : une cagnotte lancée pour payer l'avocat de la jeune femme

Après l'interpellation et la mise en examen de trois suspects dans l’affaire de la mort de Leslie et Kevin, la famille de la jeune femme a décidé de lancer une cagnotte en ligne afin de financer les frais de leur avocat, Maître Mourad Battikh.

Un soutien financier demandé pour permettre de faire la lumière sur la mort de Leslie et Kevin. Les parents de la jeune femme disparue puis retrouvée morte, Patrick Hoorelbeke et Émilie Cardré ont décidé de mettre en place, vendredi 3 mars, une cagnotte en ligne afin de pouvoir financer les frais d’avocat de leur avocat Maître Mourad Battikh. Un avocat sur le devant de la scène depuis plusieurs semaines, avec l’affaire Pierre Palmade, où il représente notamment les victimes de l’accident.

L'avocat s'était proposé à titre gracieux

Dans un court texte publié sur la page de la cagnotte lancée par les parents de la jeune femme, dont le corps et celui de son compagnon ont été retrouvés sans vie vendredi 3 et samedi 4 mars, les proches indiquent leurs difficultés financières face aux frais d’avocat.

«Compte-tenu de la tournure que prend cette affaire, nous nous engageons dans une procédure judiciaire qui sera longue et couteuse. Nous n’avons pas les moyens d’assumer cette charge financière seuls», ont déclaré les parents de Leslie, refusant la proposition de l’avocat «de prendre ce dossier pro-bono», c'est à dire à titre gracieux, mais plutôt de le rétribuer «à la hauteur de son investissement». Plus de 5.500 euros ont déjà été récoltés en ce lundi 6 mars.

Quelques jours avant la découverte des corps, l’enquête sur ce couple disparu depuis le 26 novembre 2022 s’était accélérée avec l’interpellation de trois hommes. Ainsi, après Nathan B., vendredi soir, le procureur a mis en examen un deuxième homme, simplement présenté comme Enzo C., pour «assassinats», «enlèvement et séquestration» et «modification» d'une scène de crime.

Les deux suspects, âgés respectivement de 22 et 23 ans, ont également été placés en détention provisoire, tout comme le premier des trois mis en examen, Tom T., contre qui le chef d'assassinats n'a pas été retenu.

À l’heure actuelle, le mobile du crime et les causes de la mort du couple originaire de Prahecq (Deux-Sèvres) restent inconnus. Des sources proches de l'enquête évoquent cependant une disparition suivie d'un meurtre lié à un trafic de stupéfiants.