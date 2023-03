Essonne : un chien retrouvé calciné dans une poubelle, un autre «dans un état cachectique»

Propriétaire d’un chien retrouvé calciné en novembre dernier, un individu a été récemment interpellé chez lui à Égly (Essonne). Au cours de la perquisition de son domicile un deuxième chien à l’article de la mort a été découvert.

Juicy, 8 ans, a été sauvée in extremis. Secourue par les gendarmes d'Égly le 24 mars dernier, la bouledogue française a été retrouvée au domicile de son propriétaire et bourreau dans «un état cachectique, le dernier stade avant la mort».

|#Intervention Ce week-end les gendarmes ont interpellé et placé en garde à vue un individu pour acte de cruauté envers un animal. Le deuxième animal a pu être sauvé et remis à @ActionAnimale . L’individu est convoqué devant le tribunal correctionnel et sous contrôle judiciaire pic.twitter.com/Gm7MXr9w5C

— Gendarmerie de l'Essonne (@Gendarmerie_091) March 28, 2023