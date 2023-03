Pas-de-Calais : un enfant d'1 an et demi meurt dans l'incendie d'une voiture

Un enfant âgé d’1 an et demi a péri dans l’incendie d’un véhicule à Berlencourt-le-Cauroy (Pas-de-Calais) ce mercredi 29 mars dans l’après-midi.

Un drame et beaucoup de questions en suspens. Un enfant d’1 an et demi est mort dans l’incendie d’une voiture à Berlencourt-le-Cauroy (Pas-de-Calais), ce mercredi 29 mars dans l’après-midi.

Alertés peu avant 16h30, les pompiers ont pu extraire le corps du garçon avant que le Samu ne constate son décès. Les gendarmes ont été dépêchés sur les lieux du drame puis ils ont fermé à la circulation l’accès au sentier où se trouvait le véhicule.

D’après La Voix du Nord, des voisins ont prévenu les autorités qu’un véhicule prenait feu, mais les circonstances de l’incident restent floues. Une enquête a été ouverte par le parquet d’Arras pour déterminer les causes du drame.

La mère de l’enfant, âgée de 24 ans, ainsi que son compagnon, âgé de 26 ans, ont été pris en charge par les pompiers puis transportés au centre hospitalier d’Arras. Une cellule psychologique a également été mise en place pour soutenir les pompiers ayant découvert la dépouille du jeune garçon dans la voiture.