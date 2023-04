Pas-de-Calais : une jeune mère retrouvée morte en présence de son bébé en pleurs

Une jeune femme de 32 ans a été retrouvée morte ce mardi 11 avril à Arras. Son bébé, qui était avec elle, est sain et sauf.

Alertés par des cris de nourrisson, des habitants d'un immeuble du quartier des Hochettes, à Arras (Pas-de-Calais), ont donné l'alerte, ce mardi 11 avril. Dans l'un des appartements, les secours ont découvert le corps sans vie d'une femme d'une trentaine d'années. Le bébé, lui, est vivant.

Le parquet d'Arras a indiqué que l'enfant, âgé de seulement «quelques mois» a été «remis à la famille». Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte et une autopsie de la défunte doit être réalisée.

D'après les informations de La Voix du nord, la victime était la mère du bébé. Elle était âgée de 32 ans et sa mort remontait a priori à plus de 24 heures lorsqu'elle a été trouvée. Les pompiers ont dû casser une fenêtre et utiliser une grande échelle pour pénétrer dans l'appartement.