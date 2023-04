Braquages de bijouteries en Ile-de-France : cinq suspects, dont une mineure, interpellés

Cinq personnes dont une mineure, toutes de nationalité roumaine, ont été interpellées le 5 avril dernier, soupçonnées d’être les auteurs de plusieurs cambriolages de bijouteries essentiellement en Ile-de-France à la voiture bélier et à la disqueuse, a appris CNEWS ce mercredi 12 avril.

Leur méthode semblait bien rodée. Cinq individus, parmi lesquels une mineure, ont été interpellés le 5 avril dernier pour des cambriolages à la voiture bélier de bijouteries dans quatre centres commerciaux, d’après une source policière à CNEWS.

Cette interpellation a été effectuée quelques heures après le cambriolage, pour la deuxième fois de suite, de la bijouterie Histoire d’Or du centre commercial Aushopping de Vineuil (Loir-et-Cher) dans la nuit du 5 avril.

Le groupe d’individus, composé de quatre hommes d’une trentaine d’années et d’une jeune femme mineure, a été pris en filature par une vingtaine de policiers, puis arrêté devant un bureau de tabac à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, non loin de leur gite de Cour-Cheverny (Loir-et-Cher).

Le gérant du commerce, contacté par CNEWS, a décrit cette interpellation comme «impressionnante» et sans accroc. Les bijoux issus du vol ont tous été retrouvés dans les véhicules des suspects.

Ils ont avoué les faits

Dans le détail, les suspects auraient en plus de celle du centre commercial Aushopping de Vineuil, cambriolé la bijouterie Histoire d’Or du centre commercial de Créteil Soleil (Val-de-Marne), une autre du centre commercial Chauconin-Neufmontiers de Meaux (Seine-et-Marne) et la bijouterie Cleor du centre commercial Belle Épine de Thiais (Val-de-Marne), entre le 23 février et le 5 avril.

D'après la même source, un élément aurait mis la puce à l’oreille du groupe de répression du banditisme de la Police Judiciaire du Val-de-Marne, en charge de l’affaire, leur mode opératoire. En effet, à chaque délit, les auteurs des faits entraient par effraction en pleine nuit dans les centres commerciaux, à l’aide notamment d’une voiture bélier, et découpaient à la disqueuse le rideau métallique de protection des magasins, avant de dérober les bijoux.

Grâce à de nombreuses recherches techniques et physiques, ces dernières ont permis d’identifier un véhicule appartenant à l’équipe des cambrioleurs, qui a été aperçu quittant la région parisienne le 4 avril dernier, pour se rendre dans un gite à Cour-Cheverny.

De plus, les suspects ont tous avoué les faits, sauf l’un d’eux, indiquant que les bijoux présents chez lui avaient été achetés par sa femme à l’un des membres de l’équipe. Une disqueuse semblable à celle utilisée par l’équipe à Thiais a d’ailleurs été retrouvée chez un autre. La jeune femme mineure a quant à elle, a indiqué n’avoir fait qu’accompagner l’équipe durant les vols, sans y prendre part.

In fine, une information judiciaire a été ouverte. Les quatre principaux suspects ont été placés en détention provisoire, tandis que la jeune femme mineure a été placée sous le statut de témoin assisté.