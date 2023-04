Bordeaux : l'automobiliste qui a foncé dans une foule mis en examen et écroué

Vendredi soir, un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule à Bordeaux (Gironde), lors d'une course illégale. L'homme de 32 ans a été mis en examen et placé en détention, a annoncé le parquet, ce dimanche 16 avril. Au total, treize personnes ont été blessées.

Une course sauvage qui a mal tourné. Vendredi soir, un accident a eu lieu lors d'une course non-officielle de voitures dans la zone commerciale Bordeaux-Lac, faisant treize blessés. Le conducteur a quant à lui été interpellé, mis en examen et écroué.

L'homme de 32 ans, qui a perdu le contrôle de son véhicule, a d'abord tenté de s'enfuir avant d'être interpellé par les forces de l'ordre. Il a été placé en garde à vue en compagnie de ses trois passagers.

Dimanche, il a été mis en examen pour blessures involontaires aggravées et infraction à la loi sur les rodéos motorisés, a indiqué le parquet de Bordeaux. Il a été immédiatement placé en détention provisoire. Les trois passagers, quant à eux, n'ont pas été poursuivis.

Il doit comparaître le 7 juin prochain

«Venus d'abord en 'spectateurs', les quatre hommes s'apprêtaient à repartir en fin de 'spectacle' quand le chauffeur a décidé de faire des tours de piste au volant de sa Citroën C3», a expliqué dans un communiqué la procureure de la République Frédérique Porterie.

L'homme, qui «n'est ni pilote professionnel ni même habitué à ce genre d'exercice», a fait deux tours de piste «alors que ses amis lui demandaient d'arrêter». Il a tout de même «entamé un troisième tour de piste» et «compte tenu de la chaussée glissante et de son manque d'expérience en matière de conduite 'sportive', il a subitement perdu le contrôle du véhicule», a également précisé la magistrate.

Toutefois, son casier judiciaire ne porte aucune trace de condamnation et il a exprimé de «forts regrets», a ajouté le parquet. La date de sa comparution devant le tribunal correctionnel de la ville a été fixée au 7 juin.