Bordeaux : une voiture fonce dans une foule lors d'une course sauvage, au moins sept blessés dont deux graves

À Bordeaux, un automobiliste a foncé dans une foule, ce vendredi soir, lors d'une course sauvage dans une zone commerciale. Sept personnes ont été blessées, dont deux grièvement.

Les faits se sont déroulés, ce vendredi soir, aux alentours de 23h, dans une zone commerciale, située au nord de Bordeaux. Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule et a foncé sur une foule, présente sur un trottoir, lors d'une course de voitures sauvage. Sept personnes ont été blessés, dont deux sont dans un état grave après avoir été touchées aux jambes et au bassin. Leur pronostic vital ne serait toutefois pas engagé.

La scène a été filmée et publiée sur les réseaux sociaux.

le conducteur était accompagné de trois passagers

Le conducteur serait un homme de 32, vivant dans l'agglomération bordelaise. Il était accompagné, au moment des faits, de trois passagers, dont une adolescente. Ils ont pris la fuite, mais ils ont pu être interpellés par les forces de l'ordre avant d'être placés en garde à vue.

Une enquête a été ouverte pour blessure involontaire.