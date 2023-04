«Forcené de Dordogne» : Terry Dupin jugé à Périgueux pour violences volontaires aggravées

Terry Dupin, le «forcené de Dordogne», doit être jugé à partir de ce mardi 25 avril à Périgueux pour les «violences volontaires aggravées» qui avaient déclenché et accompagné sa cavale, en mai 2021.

La chasse qui lui avait été menée est encore en mémoire. Dans les derniers jours du mois de mai 2021, les gendarmes avaient traqué pendant 36 heures Terry Dupin, surnommé le «forcené de Dordogne». Son procès va s’ouvrir ce mardi 25 avril, au tribunal correctionnel de Périgueux.

L’homme de 31 ans, ancien militaire, est poursuivi pour violences volontaires aggravées. Equipé d’une carabine, il avait d’abord agressé son ex-compagne (il a déjà été condamné à quatre reprises pour des violences à son encontre) et celui avec qui elle était en couple à l’époque. Il avait tiré un coup de feu entre les jambes de ce dernier, en le menaçant de mort.

Recherché, il s’était réfugié dans des bois, à la limite de la Dordogne et de la Corrèze, à Lardin-Saint-Lazare. Près de 300 gendarmes, dont des membres du GIGN, avaient été mobilisés pour le retrouver. Il n’avait pas hésité à leur tirer dessus à plusieurs reprises, de même que sur un hélicoptère qui survolait la zone.

La volonté de se faire tuer par les forces de l'ordre ?

L’enquête a mis au jour une logique suicidaire dans ses actes. Après coup, lui-même avait indiqué vouloir se faire tuer par les forces de l’ordre. Cela a été tout près de se produire, puisque sa cavale s’était arrêtée au moment où il avait été touché à la gorge par un tir de riposte d’un militaire du GIGN.

Terry Dupin était interdit de port d’arme au moment des faits. Il portait un bracelet électronique. En état de récidive, il encourt jusqu’à 14 ans de prison et 200.000 euros d’amende. Alors qu’il était d’abord poursuivi pour tentative d’assassinat, le parquet a requalifié les faits en violences volontaires aggravées, pointant «l’absence de certitude quant à son intention d’homicide». Outre le petit ami éphémère de son ex-compagne, celle-ci et plusieurs gendarmes, les victimes présumées comprennent aussi trois adolescents, vers qui il aurait tiré lors de sa cavale.

L’avocat de l’ex-compagne, Me Réda Hammouche, a indiqué à l’AFP que sa cliente «est déjà obsédée par l’idée qu’un jour, cet homme va sortir (de prison)». Celui de Terry Dupin, Me Arnaud Dupin, a expliqué dans Sud-Ouest qu’il «n’a pas tenté de tuer qui que ce soit» et que les faits se sont produits «dans le cadre d’une rébellion amoureuse».

Le procès doit durer trois jours.