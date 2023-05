Disparition inquiétante d’une collégienne à Pau : un appel à témoins lancé par la police

Le commissariat de Pau (Pyrénées-Atlantiques) a lancé ce mardi 16 mai un appel à témoins afin de retrouver Zoé, une jeune fille de 12 ans, introuvable depuis le 10 mai dernier, lorsqu’elle a été déposée devant son collège.

Zoé Labergere n’a plus donné de signes de vie depuis plus d’une semaine. Ce mardi 16 mai, la police nationale de Pau (Pyrénées-Atlantiques) a lancé un appel à témoins afin de retrouver la jeune fille âgée de 12 ans.

Selon les informations dévoilées par les autorités, cette dernière a été vue pour la dernière fois le 10 mai, lorsqu’elle a été déposée devant le collège Jeanne d’Albret, où elle est scolarisée.

L’adolescente était vêtue d’une robe blanche jusqu’aux genoux et d’une veste en jean. Elle mesure environ 1,40m, ses yeux sont marrons et elle portait un sac à dos et un autre sac au moment de sa disparition. Elle se déplace avec des béquilles à la suite d’une entorse de la cheville.

Toutes les personnes pouvant disposer d’informations peuvent contacter le commissariat de Pau au 05 59 98 22 22 ou au 05 47 05 31 00.