Val-d’Oise : un homme tire sur sa conjointe en pleine rue avant de retourner l'arme contre lui

Ce jeudi 15 juin, une femme a été grièvement blessée par l’arme de son compagnon en pleine rue à Saint-Ouen-l’Aumône (Val-d’Oise). L’homme a ensuite tenté de retourner l’arme contre lui.

Dans le centre-ville de Saint-Ouen-l’Aumône (Val-d’Oise), une femme a été grièvement blessée par arme à feu, ce jeudi 15 juin, aux alentours de 19h30, en pleine rue. Son compagnon lui aurait tiré dessus avant de retourner l’arme contre lui.

Selon Actu17, la victime et son agresseur sont grièvement blessés et leur pronostic vital est «très engagé». Sur Twitter, le préfet du Val-d’Oise a indiqué qu’une «intervention de police est en cours» appelant les habitants à «éviter le secteur pour ne pas entraver l’intervention des forces de sécurité et de secours».

#securite | Intervention de police en cours à Saint-Ouen l’Aumône dans le centre-ville (secteur médiathèque).





Pas de danger immédiat





Évitez le secteur pour ne pas entraver l’intervention des forces de sécurité et de secours. pic.twitter.com/R2KykpuhQC — Préfet du Val-d'Oise (@Prefet95) June 15, 2023

