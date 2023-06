Val-d’Oise : testé positif au cannabis, un moniteur d’auto-école suspendu

Un moniteur d'auto-école a été testé positif au cannabis, ce mardi 13 juin, au cours d'un contrôle dans un centre d'examen du permis de conduire dans le Val-d'Oise.

Un non-respect du code de la route. Un moniteur d’auto-école a été testé positif au cannabis lors d’une opération de contrôle dans un centre d’examen du permis de conduire dans les communes de Cergy et de Saint-Ouen-l’Aumône, ce mardi 13 juin.

Neuf cas positifs au total

Comme le rapporte Actu.fr, 89 candidats et 34 moniteurs ont été soumis à un dépistage de produits stupéfiants. Hormis le moniteur, suspendu pour une durée de six mois, huit candidats ont été testés positifs aux drogues, dont un à la cocaïne. Les forces de l’ordre présentes sur place ont également constaté deux cas de conduite sous emprise de drogue.

Cette intervention inopinée a été menée par les forces de l’ordre afin de dépister l’usage et la consommation de stupéfiants, lutter contre la fraude à l’identité lors du passage de l’examen du permis de conduire et contrôler la conformité des véhicules employés par les apprentis conducteurs et entretenus par les auto-écoles.

Des opérations qui sont répétées dans le département et qui fonctionnent : en novembre dernier, un contrôle inopiné avait été effectué à Cergy, permettant de dépister un cas positif aux stupéfiants chez un moniteur.