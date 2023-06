Explosion à Paris : l'immeuble effondré abritait une école privée de mode et de design

L'explosion survenue ce mercredi 21 juin dans le 5e arrondissement de Paris a frappé un immeuble qui abritait une école privée.

Une violente explosion a fait trembler la rue Saint-Jacques, dans le 5e arrondissement de Paris, ce mercredi 21 juin peu avant 17h. Selon un bilan provisoire, l'effondrement de l'immeuble situé au numéro 277 a fait 37 blessés, dont 4 en urgence absolue. Ce bâtiment, situé près de l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce, abritait notamment la Paris American Academy, une école privée de mode et de design.

Fondé en 1965 par un musicien américain, Richard Roy, cet établissement est fréquenté par des étudiants en bachelor et propose trois diplômes : «art de la mode, du costume et du textile», «architecture intérieure et métiers de la décoration», ainsi que «métiers de la culture».

Une énorme #explosion à #Paris ! Tout un quartier ravagé. Vidéo envoyé par une amie. pic.twitter.com/7nA9T6qCwL — Mat (@Namat_12) June 21, 2023

Tournée comme son nom l'indique vers l'international, la Paris American Academy accueille des étudiants étrangers pour des cours dispensés en anglais comme en français. D'après le Figaro Etudiant, elle organise un programme d'échange universitaire avec des élèves américains, notamment ceux de la Dominican University, située à Chicago.

Auprès du Parisien, la maire du 5e arrondissement de Paris, Florence Berthout, a indiqué que l'explosion survenue ce mercredi serait partie du 2e étage de cette école privée. En début de soirée, le parquet a précisé que deux personnes étaient recherchées parmi les décombres du bâtiment. On ignore pour l'heure leur identité.

Une «forte odeur de gaz» sentie juste avant l'explosion a été mentionnée par plusieurs témoins mais, pour l'instant, «rien ne permet de déterminer l'origine du sinistre», a insisté le parquet de Paris. Une enquête pour «blessures involontaires par violation d'une obligation de prudence ou de sécurité» a été ouverte et la mairie a activé sa cellule de crise.