Seine-et-Marne : un policier hors service passé à tabac devant sa fille de 2 ans

Une altercation particulièrement violente. Un policier de la brigade territoriale de contact (BTC) de Bobigny, qui était hors service, a été violemment agressé dans l'après-midi du lundi 3 juillet à Mitry Mory en Seine-et-Marne, appris CNEWS de sources concordantes.

En effet, cinq occupants d’une camionnette Volkswagen s’en seraient pris au policier pendant qu'il était dans son véhicule. «Il a des souvenirs confus de ce qu’il s’est passé. Cela a commencé par une altercation», d’après une source syndicale à CNEWS.

Agressé et volé

Le policier aurait par la suite tenté de calmer ses interlocuteurs, précisant que sa fille était présente à l'arrière du véhicule, en vain. C'est alors qu'il aurait mentionné sa qualité professionnelle, d'après le parquet de Meaux dans un communiqué.

C’est à partir de ce moment-là qu’il y aurait eu un «point de bascule», et qu’ils lui seraient «littéralement tombés dessus», a ajouté la source syndicale, et ce, sous les yeux de sa fille âgée de 2 ans et demi. Il aurait alors été roué de coups de poings et de coups de pieds, au sol et sans perdre connaissance. C'est sa femme qui a prévenu les secours.

Le policier a été emmené par les pompiers à l’hôpital, pour y passer un scanner cérébral et se trouvait toujours en observation dans la matinée. «Les examens sont plutôt rassurants», a indiqué la source syndicale.

A noter que les agresseurs lui auraient également volé sa carte professionnelle et son téléphone. Un appel général a été lancé sur les ondes de la police hier soir, vers 19h30, pour retrouver le véhicule des agresseurs, en fuite.

L’enquête de flagrance ouverte du chef de violences en réunion sur personne dépositaire de l’autorité publique a été confiée à la Sûreté départementale de Seine-et-Marne, sous le contrôle du parquet de Meaux.