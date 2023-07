Disparition d’Emile : ces enfants disparus qui ont survécu seuls pendant plusieurs jours

Quatre jours après la disparition du petit Émile, 2 ans, les chances de le retrouver vivant se font de plus en plus rares. Toutefois, des enfants disparus dans des conditions similaires ont déjà été retrouvés sains et saufs.

L’espoir comme moteur. Voici quatre jours que la famille du petit Émile, 2 ans, a perdu la trace du garçonnet disparu dans l’après-midi du samedi 8 juillet, dans le jardin de la maison de ses grands-parents, au Vernet. Selon les statistiques générales, les premières 48 heures suivant une disparition d’enfant sont déterminantes.

Passée cette période, les chances de retrouver un jeune disparu en vie s’amenuisent.

Toutefois, certains heureuses exceptions ont existé par le passé : de très jeunes enfants ont déjà été retrouvés plusieurs jours après leur disparition.

De rares exemples en France et à l'étranger

En 2013, deux frères jumeaux corses de trois ans, Yanis et Mehdi, avaient disparu un vendredi soir. La piste de l’enlèvement avait rapidement été écartée, mais les enquêteurs s'inquiétaient avant tout des fortes chaleurs et des orages qui menaçaient la région.

C’est trois jours plus tard, le dimanche, que les deux petits garçons avaient été retrouvés à quelques instants d’intervalle, par des villageois qui participaient aux battues. Les jumeaux avaient passé 36 heures dans un maquis corse.

En Australie, Anthony, un petit garçon autiste de 3 ans, avait disparu en 2021 alors qu’il jouait avec ses frères. Après près de quatre jours de recherches, le garçonnet surnommé «AJ» avait été retrouvé grâce un hélicoptère qui avait repéré la trace de l'enfant à l'aide d'une caméra. Le petit garçon se trouvait à proximité d'un cours d'eau, dans lequel il essayait de s'hydrater.

En 2015, c’est Rainn, une fillette de 2 ans originaire de l’Ohio (États-Unis), qui avait aussi disparu devant la maison de ses grands-parents. Elle avait été retrouvée deux jours plus tard dans un champ, situé à 800 mètres du domicile, qui avait pourtant été quadrillé et fouillé.