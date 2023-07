Disparition d’Emile : qu’est-ce que la «stratégie de l’escargot», menée au Vernet pour retrouver l’enfant ?

Quatre jours après la disparition d’Émile, 2 ans et demi, au Vernet dans les Alpes-de-Haute-Provence, les recherches se poursuivent. Pour tenter de retrouver la trace de l’enfant, gendarmes et militaires mènent ce que l’on appelle la «stratégie de l’escargot».

Une course contre la montre. Porté disparu au Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence, depuis samedi dernier, Émile, 2 ans et demi, demeure introuvable. Pour autant, les gendarmes et les militaires de l'Armée de terre n’ont pas baissé les bras et les recherches continuent malgré l’existence d’aucun indice, ni aucune information permettant de comprendre cette disparition.

Pour mener à bien ces opérations, les gendarmes utilisent ce que l’on appelle la «stratégie de l’escargot». Concrètement, ils partent du hameau du Haut-Vernet, point initial des recherches, puis élargissent petit à petit la zone de ratissage.

Cette stratégie, qui ressemble à la forme de la coquille de l’escargot, d’où son nom, permet d’explorer toutes les zones. Il s’agit d’une méthode «efficace» puisqu’elle a permis aux gendarmes d’interpeller, début juillet, le fugitif d’Angers en cavale dans les Cévennes.

«Les gendarmes travaillent en escargot : on compartimente le terrain et on explore toutes les zones. Aucune n’est laissée de côté, même les plus petites. On ne sait pas si, à un moment donné, le fugitif ne s’est pas suicidé», avait déclaré la lieutenante-colonelle et porte-parole de la gendarmerie nationale Nassima Djebli à 20 minutes.

Aidés par les militaires d’une section du génie de l’Armée de terre, les gendarmes ont procédé aux ratissages toute la journée de mardi. Ceux-ci vont être étendus ce mercredi. Ces opérations réunissent environ 80 gendarmes et 10 militaires de l’Armée de terre.