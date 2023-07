Maison d'arrêt de Brest : un demi kilo de cannabis découvert dans la cellule d'un détenu

Une saisie «record» de cannabis a été effectuée ce jeudi 13 juillet dans la matinée à l’intérieur de la maison d’arrêt de Brest, dans le Finistère. Une enquête a été ouverte.

Plusieurs centaines de grammes retrouvés dans une seule cellule. Ce jeudi, les autorités ont mis la main sur 500g de cannabis dans la cellule d’un détenu à la maison d’arrêt de Brest, dans le Finistère. Une enquête a été ouverte par le parquet, après cette saisie «record».

D’après Ouest-France, des investigations avaient été menées la veille à la maison d’arrêt, après la découverte de 80g de cannabis et de plusieurs téléphones portables dans la cellule d’un détenu. Les enquêteurs ont fini par fouiller une autre cellule, dont le détenu purge actuellement une peine de deux ans de prison pour trafic de stupéfiants.

C’est alors que les forces de l’ordre ont mis la main sur 500g de cannabis, se présentant sous la forme de résine ou de fleurs. Autre élément toujours selon la même source, les stupéfiants étaient prêts à être étiquetés, comme pour un véritable trafic de drogue. Un des paquets comportait même l’inscription «El Chapo», désignant ici le baron de la drogue au Mexique.

Un trafic plus lucratif en prison

Le parquet a depuis ouvert une enquête. D’autant plus que ce trafic est encore plus lucratif dans l’enceinte des murs d’une prison, où le prix du gramme de cannabis peut monter jusqu’à 25 euros, bien plus élevé qu’à l’extérieur.

Néanmoins, c’est bien depuis l’extérieur que les détenus se procurent cette substance illicite, d’après Ouest-France. En effet, cela se ferait par des projections, que les surveillants ou gendarmes parviennent occasionnellement à intercepter, mais pas de façon systématique. A noter que les caméras filmant les allées et venues des détenus dans les cours de promenades seraient hors service.

Plusieurs mois auparavant, les agents pénitentiaires avaient saisi 800g de cannabis, une découverte encore plus importante ayant eu lieu, à l’extérieur des bâtiments cette fois-ci.