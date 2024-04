Marseille : un homme de 19 ans meurt après un «narchomicide» sur un point de deal

Ce samedi soir, un homme de 19 ans a été tué sur un point de deal dans le quartier de la Belle de Mai, à Marseille (Bouches-du-Rhône). Le parquet indique qu'il s'agit «vraisemblablement du troisième narchomicide de l'année».

Nouveau drame autour du trafic de stupéfiants à Marseille. Ce samedi 27 avril, le quartier de la Belle de Mai a été le théâtre d'un meurtre sur un point de vente de drogue.

La victime est un homme de 19 ans, originaire d'Alger et mortellement blessé par une balle reçue en pleine tête. L'homme était positionné au niveau du point de deal «L'Espagne», avant d'être touché par un tir. Les services de secours ont constaté son décès à peine quelques minutes après son arrivée à l'hôpital.

S'il était inconnu des services de justice, il avait déjà été fiché par la police pour des infractions liées à la législation sur les stupéfiants, a confirmé le procureur de la République de Marseille, Nicolas Bessone. Selon le parquet, il s'agit «très vraisemblablement» du «troisième narchomicide de l'année».

Sur place, les enquêteurs ont retrouvé huit douilles de calibre 7.65. Par la suite, un véhicule a été découvert carbonisé à La Barben, une autre commune des Bouches-du-Rhône.

Le quartier de la Belle de Mai, où s'est déroulé l'homicide, est considéré comme l'un des plus pauvres d'Europe et est régulièrement sujet à des actes criminels liés au trafic de stupéfiants. Ainsi, cinq «narhomicides» y avaient été recensés en 2022, et trois en 2023.