Vendée : disparition inquiétante en mer d'un adolescent de 17 ans après le chavirage d’un bateau

Un bateau a chaviré en mer au large de la Vendée ce dimanche 16 juillet. Six personnes ont pu être secourues. Un adolescent est toujours porté disparu.

L’inquiétude monte. Six personnes ont été secourues après qu’un bateau a chaviré au large de la Vendée ce dimanche 16 juillet. Un septième passager, de 17 ans, est introuvable.

Les faits se sont déroulés en fin de journée. Sept passagers au total étaient donc présents à bord du bateau. Selon Ouest-France, les six personnes secourues sont âgées de 14 à 78 ans.

Parmi elles, un homme de 54 ans est entre la vie et la mort après avoir été victime d’un arrêt cardiaque. Il a été pris en charge par les médecins du SMUR.

Les cinq autres personnes sont moins grièvement blessées. Il s’agit de deux hommes de 78 et 52 ans, une femme de 50 ans et de deux adolescentes de 14 et 16 ans. Ils ont tous été transportés vers un hôpital.

Concernant le septième passager, un adolescent de 17 ans, un gros dispositif a été mis en place pour le retrouver. Des recherches en mer sont toujours en cours.

Elles sont coordonnées par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, composé de sapeurs-pompiers, de plongeurs, de la Société nationale de sauvetage en mer et d’un hélicoptère de la sécurité civile.