Etats-Unis : une étudiante meurt heurtée par un pneu de camion mal fixé sur une autoroute du Kentucky

Un accident aussi rare que tragique. Lauren A. Collins, une étudiante de 18 ans a été mortellement touchée par un pneu qui s’est détaché d’un camion alors qu’elle conduisait sur l’autoroute Interstate 75 en direction de la frontière de l’Ohio dans la nuit de samedi à dimanche.

D’après un communiqué relayé dimanche par le bureau du shérif du comté de Boone, le pneu a rebondi sur le terre-plein central en béton avant de percuter le pare-brise de la jeune femme.

Cette dernière a pu être extirpée de sa voiture, une Buick LaCrosse 2012 blanche réduite à l’état d’épave, par les pompiers de Walton. Rapidement transportée au Centre médical de l'Université de Cincinnati, l’étudiante, dont le pronostic vital était engagé, n’a pas survécu à ses blessures.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le véhicule suspecté d’avoir perdu son pneu serait une camionnette à deux essieux avec quatre pneus le long de l'essieu arrière. Toutefois, ce dernier n’a pas encore pu être identifié avec précision pour le moment.

«Un tragique accident de voiture»

Un hommage lui a été rendu via une publication réalisée sur Facebook par l’un des membres de sa famille. «Mon cousin(s) a perdu sa fille aujourd'hui dans un tragique accident de voiture. J'ai été complètement engourdie toute la journée et les mots me manquent. Mon cœur me fait mal», a indiqué Mona Ostendorf dans un post sur Facebook.

«Je suis heureuse de t'avoir connue, Lauren Collins, et très reconnaissante que nos familles se soient rencontrées. Je garderai précieusement les moments passés ensemble et surtout nos moments d'intimité. Vole haut, belle âme, le ciel a définitivement gagné un ange précieux aujourd'hui», a conclu cette dernière sur le réseau social.

Selon le New York Post, Lauren A. Collins était originaire d’Independence et étudiait à l’université du Kentucky. Elle venait d’achever sa première année d'études dans le domaine du merchandising de la mode après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires en mai 2022.