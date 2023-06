Mariage qui vire au drame : plus de 10 morts dans un accident de car en Australie

Dix personnes qui étaient invitées à un mariage ont été tuées dimanche soir dans un accident de bus en Australie. Il s'agit de l'accident de la route le plus meurtrier en près de seize ans dans le pays.

Un drame épouvantable. Dix personnes ont été tuées dans l'accident d'un car qui transportait des invités d'un mariage au nord de Sydney, en Australie, a annoncé lundi la police locale. Il s'agit de l'accident de la route le plus meurtrier depuis seize ans dans le pays. On dénombre par ailleurs 25 blessés.

Cet accident est survenu vers 23h30 dimanche près de la ville de Greta, à environ 180 km au nord-ouest de Sydney. Au total, le bus transportait 35 passagers. Selon les éléments disponibles, le véhicule a quitté la route avant de se retourner sur le côté sur un rond-point.

Les occupants revenaient d'un mariage célébré dans la région de Hunter, une zone rurale célèbre pour ses vignobles.

Le conducteur doit comparaître devant le tribunal

Les autorités ont déclaré que le conducteur, un homme de 58 ans, avait été emmené à l'hôpital pour des tests de dépistage obligatoires de drogue. Il s'est vu refuser la libération sous caution et doit comparaître devant le tribunal mardi.

La commissaire de police de Nouvelle-Galles du Sud, Karen Webb, a déclaré que la police considérait cela comme un accident impliquant un seul véhicule et que la cause pourrait ne pas être connue avant un certain temps. Le bus a été redressé lors d'une «opération délicate» compte tenu de la présence de passagers décédés à l'intérieur.

Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a exprimé ses «sincères condoléances» aux familles des personnes tuées et blessées. Selon la BBC, il a déclaré : «Nous connaissons tous la joie d'aller à un mariage... ce sont certains des moments les plus heureux que l'on puisse vivre. Que cette journée joyeuse dans un endroit magnifique se termine par une telle perte de vie et de blessures est si cruel, si triste et si injuste.»

Les habitants de la région se sont rassemblés pour rendre hommage et déposer des fleurs près du lieu de l'accident. Le domaine viticole Wandin Valley Estate, qui a accueilli le mariage, était fermé lundi en raison d'un jour férié, selon l'Australian Broadcasting Corp. Le vignoble a rapporté : «Nous sommes profondément attristés d'apprendre l'accident d'autobus de la nuit dernière qui a coûté la vie à certains de nos invités.»

18 passagers sont sortis indemnes

Le conducteur, arrêté, est détenu dans un commissariat de police à Cessnock, où des accusations seront portées contre lui, a déclaré la commissaire adjointe de police, Tracy Chapman. Elle n'a pas donné de détails sur les allégations, y compris sur la question de savoir si la vitesse était un facteur, mais a déclaré aux journalistes : «Il y a suffisamment d'informations pour que nous puissions établir qu'il y aura des accusations.»

Les invités avaient précédemment assisté à un mariage au domaine viticole Wandin Estate et se dirigeaient vers leur hébergement dans la ville de Singleton, a déclaré Chapman. Selon le témoignage d'un automobiliste qui est passé près de la scène de l'accident, la brume était si épaisse qu'il ne pouvait pas distinguer les couleurs des feux clignotants des voitures de police, des ambulances et des camions de pompiers.

La police avait initialement déclaré que 18 passagers étaient sorties indemnes. Mais elle a ensuite précisé qu'il y avait seulement 36 personnes dans le bus : les 10 morts, les 25 blessés et le conducteur. Les 18 personnes étaient les moins gravement blessées parmi les passagers emmenés à l'hôpital. Les nouveaux mariés, cependant, ne se trouvaient pas dans le bus, selon les informations rapportées.