Uber : elle commande une course pour aller à l’aéroport et reçoit une facture de 27.000 euros

En vacances au Costa Rica, une Américaine a été facturée 27.000 euros pour une course Uber, depuis son lieu de résidence à l’aéroport. Une erreur attribuée à une faute de conversion.

Un trajet plus cher que prévu. Alors qu’elle s’apprêtait à prendre l’avion, une Américaine a découvert le prix exorbitant de sa course Uber pour se rendre à l’aéroport. Et pour cause, plutôt que d’être facturée en colon costaricien, la monnaie locale, le prix du trajet a été débité en dollars.

Ainsi, 30.000 dollars soit 27.000 euros ont été débités de son compte pour une course à 54 dollars. Une note près de 500 fois plus élevée que celle prévue initialement.

«J'ai été absolument choquée. J'avais vraiment peur de ne pas récupérer mon argent parce qu'Uber et ma banque ne m'ont pas aidé ou ne m'ont fourni aucun type de solution», a confié la dénommée Dominique Adams à Newsweek. Si sa banque a d'abord estimé qu'il lui faudrait sept jours pour récupérer son argent, les frais ont été annulés au bout de quatre jours seulement. Une «rapidité» que l’Américaine attribue à la diffusion de son histoire sur les réseaux sociaux.

En outre, sa banque lui a présenté des excuses, sans pour autant «fournir une raison valable pour laquelle le prélèvement a contourné toutes les mesures de sécurité et la politique de confidentialité».

A l’avenir, l’Américaine s’est promis de n’utiliser que des cartes de crédits lors de ses voyages. «Les frais de carte de crédit sont plus faciles et plus rapides à contester, de plus avec ce moyen de paiement, tout votre argent n’est pas bloqué», a-t-elle affirmé.