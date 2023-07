Disparition de Tiphaine Véron : cinq ans après, la famille tente de relancer l’enquête

Le 29 juillet 2018, la Poitevine Tiphaine Véron disparaissait à Nikko (Japon), alors qu’elle s’y trouvait en vacances. Cinq ans plus tard, sa famille n’aspire qu’à une chose : découvrir la vérité. Un espoir alimenté par la reprise du dossier par le pôle des affaires non-élucidées.

Il y a cinq ans, jour pour jour, la Française Tiphaine Véron, 36 ans, disparaissait dans des circonstances mystérieuses lors de sa visite de la ville japonaise de Nikko. Ce jour-là, la Poitevine avait quitté son hôtel sans valise ni passeport pour aller se promener.

Néanmoins, à l’époque, seule la piste accidentelle avait été retenue par la police nippone après une seule journée de battue. Le corps ni un éventuel assassin n’ayant pas été retrouvés, l’enquête criminelle n’a pas été ouverte. De plus, aucun interrogatoire n’a été effectué.

Les investigations effectuées sur place depuis plus de quatre ans par la police locale n'ont rien donné, pas plus que les recherches de la famille, qui a elle-même arpenté la zone avec des secouristes et des chiens.

Du manque d’investissement de la police nippone aux traces de sang retrouvées dans sa chambre en passant par les tentatives de kidnapping autour de l’hôtel, la famille de Tiphaine reproche aux autorités japonaises le peu de moyens qu'elles ont consacré aux investigations, estimant que des témoins ont été délaissés et que la piste criminelle n'a pas été sérieusement explorée.

Malgré la disparition de Tiphaine Véron, l’entourage de la victime n’a pas perdu espoir. «On est déterminés. Il y a énormément de choses à faire qui n’ont pas été faites. Nous, de notre côté, nous nous sommes battus pour avoir des réponses. Néanmoins, on a vite réalisé qu’au Japon, il n’y avait pas forcément d’enquête criminelle parce que lorsque celle-ci est ouverte, il faut que le coupable soit arrêté. Cela peut paraître absurde. Mais cela a été un long combat», a réagi Damien Véron, frère de Tiphaine, sur CNEWS.

«En France, cela a été assez laborieux. Il y a une instruction qui a été ouverte à Poitiers pour enlèvement et séquestration. Malgré tout cela, il n’y a pas eu d’enquête», a-t-il ajouté.

Une association lancée

Finalement, au début de l’année 2023, l’affaire a été transférée au pôle des crimes non élucidés de Nanterre. «Cela fait cinq ans que Tiphaine a disparu. Mais, ce n’est que maintenant que les choses ont démarré», a indiqué Damien Véron.

Ce samedi 29 juillet, la famille de Tiphaine Véron a lancé une association, nommé l’Atred (Association Tiphaine recherche à l’étranger des disparus : ndlr), pour aider les familles de disparus à l’étranger.

«Nous nous sommes battus pendant cinq ans. Mais cela a été aussi une occasion pour nous de rencontrer d’autres familles qui étaient dans le même cas que nous. Nous avons réalisé que nous étions vraiment esseulés et que nous avions peu d’aide (…). On a pris de l’expérience et c’est important de le mettre à disposition d’autres familles», a raconté Damien Véron.