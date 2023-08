«Un individu qui menace d’envoyer des terroristes» : le juriste Amine Elbahi de nouveau menacé de mort

Après avoir déjà été menacé de mort ce week-end, le juriste Amine Elbahi, régulièrement invité sur le plateau de CNEWS, a indiqué, ce lundi 7 août, avoir de nouveau été la cible de menaces similaires sur les réseaux sociaux.

«Un individu qui menace d’envoyer des terroristes, qui menace de nous tuer de sang-froid», a-t-il raconté sur notre antenne. Le jeune homme a ajouté avoir également déposé plainte et a affirmé que le pôle national de lutte contre la haine en ligne a été saisi.

Ces faits interviennent alors qu'Amine Elbahi, juriste et chargé d’enseignement en droit à l’Université de Lille, avait déjà été menacé de mort ce samedi 5 août à Roubaix (Nord), en sortant du domicile de sa famille, a-t-il raconté sur «X» (anciennement Twitter) puis en direct sur CNEWS.

«Hier soir, vers 21h45, un individu m'a menacé de mort, à Roubaix, devant le domicile de ma famille : "Sors, sors (...). On va venger le Prophète. Allah Akbar !"», a écrit Amine Elbahi dans un post publié sur X ce dimanche. Il a indiqué que l’individu avait été interpellé et placé en garde à vue au commissariat de Roubaix, et a ajouté avoir déposé plainte.

Âgé de 27 ans, Amine Elbahi s'est fait connaître du grand public lors d'une enquête de l'émission Zone interdite, sur M6, dans laquelle il expliquait son combat contre les séparatismes et l'islamisme.

Un combat qui trouve une dimension personnelle, sa propre soeur étant partie en Syrie, le 26 août 2014, rejoindre les rangs de Daesh.