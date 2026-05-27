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«Nous ne laisserons plus rien passer» : Jordan Bardella porte plainte contre un rappeur mettant en scène son passage à tabac dans un clip

Jordan Bardella a dénoncé une forme de «violences politique». [PIERO CRUCIATTI / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Jordan Bardella a annoncé porter plainte contre le rappeur «Soli». Dans un clip, l’artiste a simulé le passage à tabac de l’eurodéputé. «La violence politique doit cesser», a déclaré le président du Rassemblement national.

Une scène qui choque. Ce mercredi, Jordan Bardella a annoncé le dépôt d’une plainte contre le rappeur «Soli». Dans son clip, celui-ci a simulé le passage à tabac d’un individu portant un masque à l'effigie du président du Rassemblement national. 

Sur X, Jordan Bardella a dénoncé «les menaces de mort explicites proférées» par un «artiste» «en manque de notoriété et de talent». «La violence politique doit cesser. Nous ne laisserons plus rien passer», a-t-il ajouté. 

une condamnation pénale possible 

Même sans passage à l’acte réel, la diffusion publique d’un contenu interprété comme un encouragement à frapper une personnalité politique peut entraîner des poursuites pénales. 

Sur le même sujet «Il faut mettre une balle au maire» : à Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol dépose plainte pour menaces de mort Lire

Si le clip est juridiquement considéré comme un appel public à commettre des violences à l’encontre de Jordan Bardella, le rappeur pourrait être poursuivi pour «provocation à des violences». Un délit passible de cinq ans de prison et 45.000 euros d’amende.

PolitiqueplainteJordan BardellaMenacePolice

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