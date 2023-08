Essonne : un homme de 80 ans violemment agressé chez lui à coup de couteau alors qu'il regardait la télévision

Un homme âgé de 80 ans a été grièvement blessé à coup de couteau, ce mardi 15 août, alors qu’il regardait la télévision chez lui à Saint-Michel-sur-Orge (Essonne), a appris CNEWS de source policière. Un suspect âgé d’une trentaine d’années a été placé en garde à vue.

Les faits se sont déroulés ce mardi 15 août après 22h. Ce soir-là, une femme a appelé les policiers leur indiquant que son mari, âgé de 80 ans, a été découvert avec une plaie à la carotide dans leur domicile situé à Saint-Michel-sur-Orge, en Essonne, a-t-on appris de source policière.

Selon son récit, elle se trouvait à l’étage de leur maison, pendant que la victime regardait la télévision au rez-de-chaussée. Et c'est après avoir entendu un bruit et être descendue, qu'elle a retrouvé son mari étendu au sol et grièvement blessé.

La victime lui a alors expliqué qu’un homme avec un masque lui a mis un coup de couteau avant de prendre la fuite. Le pronostic vital de l’octogénaire était engagé lorsqu’il a été pris en charge par les secours.

Dans le même temps, les forces de l’ordre ont procédé à l’arrestation d’un homme dans la rue. Celui-ci a d’ailleurs pris la fuite en voyant le véhicule des policiers. D’après la même source, il avait une capuche, un masque et des traces de blessures au visage.

Le suspect a dit s’appeler Raphael D, et serait âgé de 31 ans. Il est inconnu des services de police sous cette identité. Lors de son arrestation, il avait sur lui des cigarettes de marque étrangère, semblables à celles qui ont été dérobées chez la victime.

L’homme a été placé en garde à vue.