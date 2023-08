Mort d'un homme de 70 ans tué à l'arme blanche à Marseille : ce que l'on sait

Un homme âgé de 70 ans a été tué à l’arme blanche à Marseille. Deux jeunes individus ont été interpellés et déférés dans le cadre d’une information judiciaire pour assassinat et vol aggravé, ce vendredi. Voici ce que l'on sait sur cette affaire.

Un nouveau drame d’une gravité sans nom s’est produit dans la ville de Marseille (Bouches-du-Rhône). Dans la soirée du 11 août, le corps d’un homme a été retrouvé sans vie à son domicile.

Le parquet a également indiqué que la victime était âgée de 70 ans et qu'elle a été tuée par arme blanche. Le travail des enquêteurs a permis l’interpellation de deux frères âgés de 14 et 18 ans originaires de la région.

Les deux frères ont avoué leur crime

Selon les informations de La Provence, les deux suspects ont avoué le crime lors de leur garde à vue. Le plus âgé des deux a expliqué être entré en contact avec la victime via un site de rencontres. Par la suite, la victime et l'adolescent auraient eu une relation sexuelle tarifée.

Ce dernier serait ensuite revenu au domicile du septuagénaire avec son petit frère armé d’un gros couteau de type Opinel avec lequel il aurait assassiné la victime. «Les deux adolescents ont été déférés pour être présentés au juge d’instruction», a expliqué le parquet de Marseille et a ajouté qu'il prenait des réquisitions de mandat de dépôt.