Béziers : un jeune de 21 ans tué dans une fusillade

Dans la nuit de mardi à mercredi une fusillade a éclaté dans un quartier de Béziers (Hérault) a confirmé le procureur de la République, Raphaël Balland. Un jeune homme de 21 ans a été tué. La piste du règlement de comptes liée à la drogue est privilégiée.

Nouvelle fusillade mortelle. A Béziers, un jeune homme de 21 ans a été tué mardi soir dans un échange de coups de feu probablement lié au trafic de drogue.

Dans un communiqué de presse paru ce mercredi 30 août, le procureur de la République de Béziers, Raphaël Balland, a confirmé la fusillade. Il a indiqué que la victime était déjà connue de la justice pour des «faits liés à des trafics de stupéfiants».

Outre la mort de ce jeune de 21 ans, dont l’autopsie sera réalisée dans les prochains jours, le procureur a précisé qu’un autre jeune homme de 18 ans avait été hospitalisé pour une plaie au mollet. Le magistrat a indiqué que ses jours n’étaient pas en danger.

Les faits se sont déroulés aux alentours de 23h45 dans le quartier de la Dévèze. Selon les premiers éléments rapportés par le communiqué, deux individus auraient ouvert le feu en direction des victimes. La police nationale et la brigade anti-criminalité (BAC) de Sète se sont rendus sur place et ont découvert une cinquantaine d’étuis de calibres 9 mm et 7,62 mm, la nature des armes ayant servi reste encore à déterminer.

Une enquête pour «des chefs d’assassinat et de tentative d’assassinat» a été ouverte par le parquet de Béziers et confiée à la direction territoriale de la police judiciaire (DTPJ) de Montpellier.