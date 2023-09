Un téléphone perdu dans la rue permet de démanteler un trafic de drogue

Neuf personnes comparaissent depuis jeudi au tribunal de Nancy pour trafic de stupéfiants. Une affaire pour le moins insolite qui a commencé avec un téléphone portable perdu dans la rue.

L’affaire était, au début, tout à fait banale. Elle a commencé le 8 août 2020 avec un téléphone perdu en pleine rue, lorsqu'un passant est tombé dessus et l’a apporté au poste de police. La suite est toutefois devenue plus incroyable. Le portable allumé, non-verrouillé par son propriétaire, a apporté aux forces de l'ordre les preuves d'un trafic de drogue sous-jacent. Photos et vidéos de liasses de billets, de résine et d'herbe de cannabis sont retrouvées dans le téléphone.

Le propriétaire au cœur d'un réseau de stupéfiants

L'ouverture de l'enquête au parquet de Mulhouse a alors très rapidement conduit à retrouver l'identité du propriétaire du téléphone et à remonter jusqu’au réseau de vente de stupéfiants. D'autant plus que le propriétaire du smartphone délaissé s'est révélé être le donneur d’ordres. Il travaillait avec un cercle restreint de trafiquants, proches de lui. Les enquêteurs ont découvert un véritable réseau d’importation et de revente de drogues.

L’affaire porte sur plusieurs centaines de kilos de stupéfiants venus du Maroc, de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg. À partir de cette trouvaille, ce sont neuf personnes qui ont été inculpées et sont jugées depuis jeudi pour trafic de stupéfiants. Le procès ouvert hier se poursuivra jusqu’au mercredi 27 septembre.