Disparition inquiétante dans le Pas-de-Calais : une mère de famille s'est mystérieusement volatilisée, ses proches inquiets

Aurélie A., une femme de 38 ans a disparu vendredi 29 septembre. Depuis cette date la mère de famille, originaire de Longuenesse (Pas-de-Calais), demeure introuvable. Une enquête a été ouverte pour disparition inquiétante.

Toute une commune mobilisée. Le commissariat de police de Saint-Omer a ouvert une enquête pour disparition inquiétante concernant Aurélie A., une mère de famille de 38 ans habitant à Longuenesse, qui s’est volatilisée depuis vendredi 29 septembre.

Alors que la jeune femme divorcée devait retrouver chez elle ses deux enfants le lendemain, elle n’a donné aucun signe de vie, suscitant l’inquiétude de ses trois frères et sœurs, avec qui elle est habituellement en contact fréquent.

Son téléphone éteint depuis sa disparition

«Son téléphone étant coupé depuis ce jour il nous est impossible de la joindre ou de la localiser», a indiqué sa sœur Laëtitia dans un appel à témoins posté sur Facebook dans l'après-midi du lundi 2 octobre. Selon La Voix du Nord, son téléphone aurait borné pour la dernière fois entre Watten et Éperlecques.

Aurélie A. mesure environ 1,60 mètre. De corpulence mince, elle a de longs cheveux blonds et des yeux bleus. Sa voiture est une Mini Cooper One grise foncée immatriculée «ED 095 YX», a indiqué sa sœur sur Facebook, invitant quiconque ayant une piste sérieuse à la contacter. «Elle est probablement en détresse et peut-être n’importe où», s’est-elle inquiétée.

Après avoir organisé une première battue ce mardi 3 octobre, la famille a de nouveau fait appel à la mobilisation de son entourage pour une nouvelle battue mercredi 4 octobre : «9h rue la Martine, 62219 Longuenesse. Près de l’école de musique et danse», a précisé la sœur de la disparue.