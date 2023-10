Le Havre : un enseignant brandit un couteau devant ses élèves et tient des propos «inquiétants»

Après avoir rendu hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard samedi 21 octobre dernier, un professeur d’histoire dans un lycée du Havre a sorti une arme blanche de son sac devant ses élèves. Une enquête a été ouverte par le parquet.

Ce samedi 21 octobre, soit le dernier jour avant les vacances de la Toussaint, un professeur d’histoire au lycée Claude-Monet du Havre (Seine-Maritime) a sorti un couteau en plein cours et menacé des élèves de première tout en tenant «des propos inquiétants», a appris Paris-Normandie.

«J’en ai marre de perdre mon temps»

L’enseignant évoquait l’assassinat de Dominique Bernard à Arras, le 13 octobre dernier, avant de brandir son arme blanche. D’après nos confrères, le ton serait monté lorsque deux élèves étaient en train de bavarder alors que le professeur rendait hommage à Samuel Paty et à Dominique Bernard. «J’en ai marre de perdre mon temps, de faire mon boulot de prof, celui pour lequel on assassine», aurait-il dit.

L’incident a donné lieu à «l’interruption du cours et la réception immédiate de l’enseignant en question par la direction», selon l’AFP citant le rectorat. Le professeur a été vu ce mercredi 25 octobre par un médecin et une cellule d’écoute a été ouverte pour le personnel et les élèves.

D’après les premiers éléments, le professeur ne comptait pas se servir de son couteau, et il ne comptait pas être violent. Il aurait été submergé par l’émotion après avoir rendu hommage à Samuel Paty et à Dominique Bernard.

«Une enquête a été ouverte notamment pour violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, sur le fondement d’un signalement du rectorat», a indiqué le procureur Bruno Dieudonné, à l'AFP. «Pour l’instant, aucune plainte n’a été déposée» a-t-il précisé.